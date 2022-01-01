Комбинированный ключ Berger BG1120, 6 мм
Арт. О00000034370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 6мм Berger BG BG1120 используются для проведения сборочных и демонтажных работ в области слесарного дела. Изделия имеют маленький размер головок, подходят для ремонта механизмов с использованием мелких крепежных элементов. Ключи прослужат долгий срок благодаря высокой прочности материала и надежной защите от коррозии.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1120: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию
- DIN 3113
- Твердость: 44-49 HRC
- Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°