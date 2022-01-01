Комбинированный ключ Berger BG1120, 6 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1120: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

DIN 3113

Твердость: 44-49 HRC

Угол изгиба 15°, угол наклона рожков 15°





Комбинированные ключи 6мм Berger BG BG1120 используются для проведения сборочных и демонтажных работ в области слесарного дела. Изделия имеют маленький размер головок, подходят для ремонта механизмов с использованием мелких крепежных элементов. Ключи прослужат долгий срок благодаря высокой прочности материала и надежной защите от коррозии.