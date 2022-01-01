Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 10 мм 035010
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 10 мм 035010
    Арт. ombratools_2349
    Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 10 мм 035010

      Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 10 мм 035010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2349

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ 10 мм Ombra SNAP GEAR 035010 предназначен для работы с крепежом, имеющим шестигранный рабочий профиль. Инструмент оснащен двумя различными зевами - рожковым и кольцевым с трещоточным механизмом. Изделие распространено как в бытовых условиях, так и профессиональной сфере деятельности, например, в автосервисах для ремонта автомобилей.

        Преимущества

        • Высокий рабочий ресурс. Для изготовления комбинированного трещоточного ключа 10 мм Ombra SNAP GEAR 035010 использовалась прочная и качественная сталь
        • Размер 10 мм
        • Обратный ход 5°
        • Инструмент два в одном
        • Надежность
        • Эффективность в работе
        • Износоустойчивость
        • Долгий срок применения
        • Трещоточный механизм