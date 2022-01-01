Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 10 мм 035010

Преимущества

Высокий рабочий ресурс. Для изготовления комбинированного трещоточного ключа 10 мм Ombra SNAP GEAR 035010 использовалась прочная и качественная сталь

Размер 10 мм

Обратный ход 5°

Инструмент два в одном

Надежность

Эффективность в работе

Износоустойчивость

Долгий срок применения

Трещоточный механизм

Комбинированный трещоточный ключ 10 мм Ombra SNAP GEAR 035010 предназначен для работы с крепежом, имеющим шестигранный рабочий профиль. Инструмент оснащен двумя различными зевами - рожковым и кольцевым с трещоточным механизмом. Изделие распространено как в бытовых условиях, так и профессиональной сфере деятельности, например, в автосервисах для ремонта автомобилей.