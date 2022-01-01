Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 10 мм 035010
Арт. ombratools_2349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ 10 мм Ombra SNAP GEAR 035010 предназначен для работы с крепежом, имеющим шестигранный рабочий профиль. Инструмент оснащен двумя различными зевами - рожковым и кольцевым с трещоточным механизмом. Изделие распространено как в бытовых условиях, так и профессиональной сфере деятельности, например, в автосервисах для ремонта автомобилей.
Преимущества
- Высокий рабочий ресурс. Для изготовления комбинированного трещоточного ключа 10 мм Ombra SNAP GEAR 035010 использовалась прочная и качественная сталь
- Размер 10 мм
- Обратный ход 5°
- Инструмент два в одном
- Надежность
- Эффективность в работе
- Износоустойчивость
- Долгий срок применения
- Трещоточный механизм