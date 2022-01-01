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Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 13 мм 035013
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 13 мм 035013
    Арт. ombratools_2351
    Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 13 мм 035013

      Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 13 мм 035013

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2351

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ 13 мм Ombra SNAP GEAR 035013 используется для ремонтно-монтажных работ с использованием резьбовых соединений. Ключ оснащен двумя различными зевами - открытым рожковым и кольцевым с трещоткой. Благодаря малому обратному ходу 5° изделие прекрасно подходит для работы в местах с ограниченным доступом. Инструмент обладает высоким рабочим ресурсом за счет использования высококачественного материала для его изготовления.

        Преимущества

        • Наличие трещотки. Инструмент оснащен трещоточным механизмом, который значительно облегчает рабочий процесс
        • Прочность материала. Прочность комбинированного трещоточного ключа 13 мм Ombra SNAP GEAR 035013 обеспечивается за счет использования качественной стали
        • Размер 13 мм
        • Надежность
        • Эффективность в использовании
        • Долгий срок эксплуатации
        • Износостойкость
        • Обратный ход 5°