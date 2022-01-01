Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 13 мм 035013
Арт. ombratools_2351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ 13 мм Ombra SNAP GEAR 035013 используется для ремонтно-монтажных работ с использованием резьбовых соединений. Ключ оснащен двумя различными зевами - открытым рожковым и кольцевым с трещоткой. Благодаря малому обратному ходу 5° изделие прекрасно подходит для работы в местах с ограниченным доступом. Инструмент обладает высоким рабочим ресурсом за счет использования высококачественного материала для его изготовления.
Преимущества
- Наличие трещотки. Инструмент оснащен трещоточным механизмом, который значительно облегчает рабочий процесс
- Прочность материала. Прочность комбинированного трещоточного ключа 13 мм Ombra SNAP GEAR 035013 обеспечивается за счет использования качественной стали
- Размер 13 мм
- Надежность
- Эффективность в использовании
- Долгий срок эксплуатации
- Износостойкость
- Обратный ход 5°