Ключ гаечный комбинированный трещоточный Ombra Snap Gear 13 мм 035013

Преимущества

Наличие трещотки. Инструмент оснащен трещоточным механизмом, который значительно облегчает рабочий процесс

Прочность материала. Прочность комбинированного трещоточного ключа 13 мм Ombra SNAP GEAR 035013 обеспечивается за счет использования качественной стали

Размер 13 мм

Надежность

Эффективность в использовании

Долгий срок эксплуатации

Износостойкость

Обратный ход 5°

Комбинированный трещоточный ключ 13 мм Ombra SNAP GEAR 035013 используется для ремонтно-монтажных работ с использованием резьбовых соединений. Ключ оснащен двумя различными зевами - открытым рожковым и кольцевым с трещоткой. Благодаря малому обратному ходу 5° изделие прекрасно подходит для работы в местах с ограниченным доступом. Инструмент обладает высоким рабочим ресурсом за счет использования высококачественного материала для его изготовления.