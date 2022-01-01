Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
Арт. jonnesway_5827
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|36
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Общая длина, мм
|205
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Покрытие
|сатин-финиш
Описание товара:Накидной ударный ключ (36 мм) Jonnesway CrMo W72136 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Чернение металла обеспечивает стойкую защиту от коррозии и приятный внешний вид. Хромомолибденовая сталь значительно продлевает срок службы инструмента. Подходит для работы с крепежами размером 36 мм.
Особенности и преимущества:
- Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания экстремально нагруженных и крайне осложненных резьбовых соединений больших размеров.
- Изготовлен из особой леги-рованной, хромомолибденовой стали.
- Ключ устойчив к высоким ударным нагрузкам при передачи импульса на крепеж.
- Изделие соответствует ГОСТ 4543-71, имеет матовую финишную отделку и магниевое фосфатирование.