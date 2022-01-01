Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Накидной ударный ключ (36 мм) Jonnesway CrMo W72136 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Чернение металла обеспечивает стойкую защиту от коррозии и приятный внешний вид. Хромомолибденовая сталь значительно продлевает срок службы инструмента. Подходит для работы с крепежами размером 36 мм.