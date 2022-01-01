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Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
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Накидные гаечные ключи
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
    Арт. jonnesway_5827
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136
      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136

      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 36 мм, W72136

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5827

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		36
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Общая длина, мм
      		205
      Покрытие
      		сатин-финиш
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Накидной ударный ключ (36 мм) Jonnesway CrMo W72136 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Чернение металла обеспечивает стойкую защиту от коррозии и приятный внешний вид. Хромомолибденовая сталь значительно продлевает срок службы инструмента. Подходит для работы с крепежами размером 36 мм.

        Особенности и преимущества:

        • Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания экстремально нагруженных и крайне осложненных резьбовых соединений больших размеров. 
        • Изготовлен из особой леги-рованной, хромомолибденовой стали. 
        • Ключ устойчив к высоким ударным нагрузкам при передачи импульса на крепеж. 
        • Изделие соответствует ГОСТ 4543-71, имеет матовую финишную отделку и магниевое фосфатирование.