Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 55 мм, W72155

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Накидной ударный ключ (55 мм) Jonnesway CrMo W72155 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Большое количество зубьев обеспечивает надежный захват гайки. Способен выдерживать сильные удары без деформации захватного кольца или рукоятки. Приятное на ощупь покрытие чернением обеспечивает отличную защиту от коррозии. Работает с крепежами размером 55 мм.