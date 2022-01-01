Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 55 мм, W72155
Арт. jonnesway_5832
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|55
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Общая длина, мм
|270
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Покрытие
|сатин-финиш
Описание товара:Накидной ударный ключ (55 мм) Jonnesway CrMo W72155 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Большое количество зубьев обеспечивает надежный захват гайки. Способен выдерживать сильные удары без деформации захватного кольца или рукоятки. Приятное на ощупь покрытие чернением обеспечивает отличную защиту от коррозии. Работает с крепежами размером 55 мм.
Особенности и преимущества:
- Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания экстремально нагруженных и крайне осложненных резьбовых соединений больших размеров.
- Изготовлен из особой леги-рованной, хромомолибденовой стали.
- Ключ устойчив к высоким ударным нагрузкам при передачи импульса на крепеж.
- Изделие соответствует ГОСТ 4543-71, имеет матовую финишную отделку и магниевое фосфатирование.