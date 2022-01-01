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Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141
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Накидные гаечные ключи
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141
    Арт. jonnesway_5829
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141
    Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141
      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141
      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141

      Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5829

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		41
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Общая длина, мм
      		230
      Покрытие
      		сатин-финиш
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Накидной ударный ключ (41 мм) Jonnesway CrMo W72141 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Хромомолибденовая сталь наделяет инструмент высокими показателями ударо- и износостойкости. Края рукоятки закруглены,она не режет руку в процессе прикладывания серьезных усилий, что добавляет комфорта в рабочий процесс. Ключ используется для работы с крепежами размером 41 мм.

        Особенности и преимущества:

        • Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания экстремально нагруженных и крайне осложненных резьбовых соединений больших размеров. 
        • Изготовлен из особой леги-рованной, хромомолибденовой стали. 
        • Ключ устойчив к высоким ударным нагрузкам при передачи импульса на крепеж. 
        • Изделие соответствует ГОСТ 4543-71, имеет матовую финишную отделку и магниевое фосфатирование.