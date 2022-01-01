Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Накидной ударный ключ (41 мм) Jonnesway CrMo W72141 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Хромомолибденовая сталь наделяет инструмент высокими показателями ударо- и износостойкости. Края рукоятки закруглены,она не режет руку в процессе прикладывания серьезных усилий, что добавляет комфорта в рабочий процесс. Ключ используется для работы с крепежами размером 41 мм.