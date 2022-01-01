Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 41 мм, W72141
Арт. jonnesway_5829
Характеристики
|
Производитель
|
Размер ключа, мм
|41
|
Материал
|хромованадиевая сталь
|
Общая длина, мм
|230
|
Покрытие
|сатин-финиш
Описание товара:Накидной ударный ключ (41 мм) Jonnesway CrMo W72141 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Хромомолибденовая сталь наделяет инструмент высокими показателями ударо- и износостойкости. Края рукоятки закруглены,она не режет руку в процессе прикладывания серьезных усилий, что добавляет комфорта в рабочий процесс. Ключ используется для работы с крепежами размером 41 мм.
Особенности и преимущества:
- Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания экстремально нагруженных и крайне осложненных резьбовых соединений больших размеров.
- Изготовлен из особой леги-рованной, хромомолибденовой стали.
- Ключ устойчив к высоким ударным нагрузкам при передачи импульса на крепеж.
- Изделие соответствует ГОСТ 4543-71, имеет матовую финишную отделку и магниевое фосфатирование.