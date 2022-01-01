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Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм
365 ₽
Накидные гаечные ключи
    Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм
    Арт. О00000034354
    Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм
    Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм
      Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм
      Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм

      Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм

      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034354

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17, 19
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гнуто-накидной ключ 17х19мм Berger BG BG1079 - двусторонний ручной инструмент изогнутой формы для удобства работы с крепежом в труднодоступных посадочных местах. Изделие отличается повышенной механической прочностью, прослужит долгий срок даже в условиях частого использования при высоких нагрузках.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1079: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
        • 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию