Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1079: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах

12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Гнуто-накидной ключ 17х19мм Berger BG BG1079 - двусторонний ручной инструмент изогнутой формы для удобства работы с крепежом в труднодоступных посадочных местах. Изделие отличается повышенной механической прочностью, прослужит долгий срок даже в условиях частого использования при высоких нагрузках.