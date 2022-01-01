Ключ гнуто-накидной Berger BG1079, 17x19 мм
Арт. О00000034354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17, 19
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Гнуто-накидной ключ 17х19мм Berger BG BG1079 - двусторонний ручной инструмент изогнутой формы для удобства работы с крепежом в труднодоступных посадочных местах. Изделие отличается повышенной механической прочностью, прослужит долгий срок даже в условиях частого использования при высоких нагрузках.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1079: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию