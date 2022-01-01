Гнуто-накидной ключ Berger BG1078, 14x15 мм
Арт. О00000034353
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|14, 15
|
Материал
|хромованадиевая сталь
- Гнуто-накидной ключ 14х15мм Berger BG BG1078 - ручной инструмент из прочной и качественной стали. Имеет особую форму, удобен для работы в ограниченном пространстве. Обеспечивает высокий крутящий момент. Изделие не боится коррозии, отличается продолжительным сроком службы.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1078: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию