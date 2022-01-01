Гнуто-накидной ключ Berger BG1078, 14x15 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1078: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах

12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Гнуто-накидной ключ 14х15мм Berger BG BG1078 - ручной инструмент из прочной и качественной стали. Имеет особую форму, удобен для работы в ограниченном пространстве. Обеспечивает высокий крутящий момент. Изделие не боится коррозии, отличается продолжительным сроком службы.