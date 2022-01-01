Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм
Арт. О00000034355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|24, 27
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Гнуто-накидной ключ 24х27мм Berger BG BG1081 - ручной слесарно-монтажный инструмент для отвинчивания/затягивания резьбовых соединений с применением крепежа четырех-, шести- и двенадцатигранного профиля. Для изготовления данной модели используется высококачественная сталь с повышенным запасом прочности, что существенно продлевает срок службы ключа.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1081: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию