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Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм
820 ₽
Накидные гаечные ключи
    Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм
    Арт. О00000034355
    Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм
    Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм
      Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм
      Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм

      Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм

      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034355

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		24, 27
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гнуто-накидной ключ 24х27мм Berger BG BG1081 - ручной слесарно-монтажный инструмент для отвинчивания/затягивания резьбовых соединений с применением крепежа четырех-, шести- и двенадцатигранного профиля. Для изготовления данной модели используется высококачественная сталь с повышенным запасом прочности, что существенно продлевает срок службы ключа.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1081: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
        • 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию