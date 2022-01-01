Гнуто-накидной ключ Berger BG1081, 24x27 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1081: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах

12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Гнуто-накидной ключ 24х27мм Berger BG BG1081 - ручной слесарно-монтажный инструмент для отвинчивания/затягивания резьбовых соединений с применением крепежа четырех-, шести- и двенадцатигранного профиля. Для изготовления данной модели используется высококачественная сталь с повышенным запасом прочности, что существенно продлевает срок службы ключа.