Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм
Арт. О00000034357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|8, 10
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Гнуто-накидной ключ 8х10мм Berger BG BG1075 имеет особую форму корпуса для более удобного отвинчивания/завинчивания крепежа в местах с ограниченным доступом. Инструмент не боится частых и интенсивных нагрузок. Прекрасно подходит для эксплуатации в профессиональных ремонтных мастерских, производственных цехах, автосервисных центрах и т. д.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1075: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию