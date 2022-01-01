Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1075: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах

12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Гнуто-накидной ключ 8х10мм Berger BG BG1075 имеет особую форму корпуса для более удобного отвинчивания/завинчивания крепежа в местах с ограниченным доступом. Инструмент не боится частых и интенсивных нагрузок. Прекрасно подходит для эксплуатации в профессиональных ремонтных мастерских, производственных цехах, автосервисных центрах и т. д.