Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм
180 ₽
Накидные гаечные ключи
    Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм
    Арт. О00000034357
    Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм
    Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм
      Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм
      Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм

      Гнуто-накидной ключ Berger BG1075, 8x10 мм

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034357

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8, 10
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гнуто-накидной ключ 8х10мм Berger BG BG1075 имеет особую форму корпуса для более удобного отвинчивания/завинчивания крепежа в местах с ограниченным доступом. Инструмент не боится частых и интенсивных нагрузок. Прекрасно подходит для эксплуатации в профессиональных ремонтных мастерских, производственных цехах, автосервисных центрах и т. д.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1075: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
        • Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
        • 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию