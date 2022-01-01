Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 46 мм, W72146

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Накидной ударный ключ (46 мм) Jonnesway CrMo W72146 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Способен выдерживать сильные удары без деформации захватного кольца или рукоятки. Хромомолибденовая сталь имеет покрытие чернением, что обеспечивает высокую защиту от коррозии и приятный внешний вид. Ключ используется для работы с крепежами размером 46 мм.