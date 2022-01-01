Ключ гаечный накидной ударный Jonnesway, 46 мм, W72146
Арт. jonnesway_5830
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|46
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Общая длина, мм
|240
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Покрытие
|сатин-финиш
Описание товара:Накидной ударный ключ (46 мм) Jonnesway CrMo W72146 предназначен для ведения слесарно-монтажных работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Способен выдерживать сильные удары без деформации захватного кольца или рукоятки. Хромомолибденовая сталь имеет покрытие чернением, что обеспечивает высокую защиту от коррозии и приятный внешний вид. Ключ используется для работы с крепежами размером 46 мм.
Особенности и преимущества:
- Специальный гаечный ключ, применяемый для обслуживания экстремально нагруженных и крайне осложненных резьбовых соединений больших размеров.
- Изготовлен из особой леги-рованной, хромомолибденовой стали.
- Ключ устойчив к высоким ударным нагрузкам при передачи импульса на крепеж.
- Изделие соответствует ГОСТ 4543-71, имеет матовую финишную отделку и магниевое фосфатирование.