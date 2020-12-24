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Колун литой с деревянной ручкой 21870 (3 кг)
4.3
3
910 ₽
Топоры
    Колун литой с деревянной ручкой 21870 (3 кг)
    Арт. Х131426
    4.3
    3
    Колун литой с деревянной ручкой 21870 (3 кг)

      Колун литой с деревянной ручкой 21870 (3 кг)

      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х131426
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общая длина, мм
      		700
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Колун литой 21870 3 кг куда лучше обычного топора справится с наколкой дров к костру или банной печи. Его увеличенный вес древка и клинообразное лезвие позволяют повысить силу удара, а меньшие размеры и облегченная рукоять улучшают управляемость и точность. С топором колуном, литым из металла высочайшего класса, древесные волокна легко раскалываются вдоль, не нарушая общей структуры клеток стволовой части, так нужной для хорошей растопки. К тому же он весит куда меньше обычного топора, что позволяет носить его с собой в чехле без особых усилий.

        Преимущества колуна литого с деревянной ручкой 3 кг:

        • Легкий;
        • Хорошо сидит в руке;
        • Точный;
        • Мощный;
        • Не застревает в древесине.

        Комплектация:

        • Топор;
        • Упаковка.