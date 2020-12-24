Колун литой с деревянной ручкой 21870 (3 кг)
Арт. Х131426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Общая длина, мм
|700
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Тип топора
|топор-колун
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Колун литой 21870 3 кг куда лучше обычного топора справится с наколкой дров к костру или банной печи. Его увеличенный вес древка и клинообразное лезвие позволяют повысить силу удара, а меньшие размеры и облегченная рукоять улучшают управляемость и точность. С топором колуном, литым из металла высочайшего класса, древесные волокна легко раскалываются вдоль, не нарушая общей структуры клеток стволовой части, так нужной для хорошей растопки. К тому же он весит куда меньше обычного топора, что позволяет носить его с собой в чехле без особых усилий.
Преимущества колуна литого с деревянной ручкой 3 кг:
- Легкий;
- Хорошо сидит в руке;
- Точный;
- Мощный;
- Не застревает в древесине.
Комплектация:
- Топор;
- Упаковка.