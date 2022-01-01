Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
Арт. X109901232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор Remeza СБ 4/С-50J2047 B - это мобильное профессиональное устройство, служащее для сжатия воздуха с последующей его подачей в пневмоинструмент под давлением в 8 бар. Данный агрегат активно используется в автосервисах, а также ремонтными бригадами для выполнения малярных и других видов работ с применением пневматических краскопультов, гайковертов, дрелей, продувочных пистолетов.
Преимущества
- Рукоятка специальной формы обеспечивает удобство транспортировки компрессора
- Визуальный контроль давления в компрессоре Remeza СБ 4/С-50.J2047 B осуществляется с помощью манометров
- Два колеса большого диаметра позволяют без усилий перемещать компрессор в нужное место
- Двухцилиндровый двигатель
- Устойчивое размещение
- Большие охлаждающие ребра
- Простота эксплуатации