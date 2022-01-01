Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410

Компрессор Remeza СБ 4/С-50J2047 B - это мобильное профессиональное устройство, служащее для сжатия воздуха с последующей его подачей в пневмоинструмент под давлением в 8 бар. Данный агрегат активно используется в автосервисах, а также ремонтными бригадами для выполнения малярных и других видов работ с применением пневматических краскопультов, гайковертов, дрелей, продувочных пистолетов.

Преимущества