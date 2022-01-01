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Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
    Арт. X109901232
    Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
    Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
    Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
      Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
      Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410
      Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410

      Компрессор Remeza СБ 4/С-50 J2047 B 1523410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901232

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Remeza СБ 4/С-50J2047 B - это мобильное профессиональное устройство, служащее для сжатия воздуха с последующей его подачей в пневмоинструмент под давлением в 8 бар. Данный агрегат активно используется в автосервисах, а также ремонтными бригадами для выполнения малярных и других видов работ с применением пневматических краскопультов, гайковертов, дрелей, продувочных пистолетов. 

        Преимущества

        • Рукоятка специальной формы обеспечивает удобство транспортировки компрессора
        • Визуальный контроль давления в компрессоре Remeza СБ 4/С-50.J2047 B осуществляется с помощью манометров
        • Два колеса большого диаметра позволяют без усилий перемещать компрессор в нужное место
        • Двухцилиндровый двигатель
        • Устойчивое размещение
        • Большие охлаждающие ребра
        • Простота эксплуатации