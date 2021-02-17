Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
Арт. 718276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр, большие колеса
- Поршневой компрессор с прямым приводом Remeza CБ 4/C-24.J1048 B 4150620 активно применяется в авторемонтной сфере благодаря своей мобильной конструкции, простоте в управлении и рассчитанным на питание от сети 220 В электрическим приводом. Небольшие размеры агрегата позволяют использовать его для работы в стесненных условиях (например, в помещениях малой площади). Компрессор подает сжатый воздух в пневмоустройства под давлением в 8 бар
Преимущества
- Автоматический режим работы, облегчающий рабочий процесс
- Два манометра для улучшения контроля давления
- Регулировка выходящего давления для более точной работы
- Компактные габариты 670х310х690 мм, удобная прорезиненная рукоять и большие колеса для транспортировки
- Хороший объем ресивера 24 л
- Устойчивое размещение
- Прочный корпус