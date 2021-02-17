Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048

Преимущества

Автоматический режим работы, облегчающий рабочий процесс

Два манометра для улучшения контроля давления

Регулировка выходящего давления для более точной работы

Компактные габариты 670х310х690 мм, удобная прорезиненная рукоять и большие колеса для транспортировки

Хороший объем ресивера 24 л

Устойчивое размещение

Прочный корпус

Поршневой компрессор с прямым приводом Remeza CБ 4/C-24.J1048 B 4150620 активно применяется в авторемонтной сфере благодаря своей мобильной конструкции, простоте в управлении и рассчитанным на питание от сети 220 В электрическим приводом. Небольшие размеры агрегата позволяют использовать его для работы в стесненных условиях (например, в помещениях малой площади). Компрессор подает сжатый воздух в пневмоустройства под давлением в 8 бар