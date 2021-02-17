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Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
4.7
3
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
    Арт. 718276
    4.7
    3
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048

      Компрессор Remeza СБ4/С-24 J 1048

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718276
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с прямым приводом Remeza CБ 4/C-24.J1048 B 4150620 активно применяется в авторемонтной сфере благодаря своей мобильной конструкции, простоте в управлении и рассчитанным на питание от сети 220 В электрическим приводом. Небольшие размеры агрегата позволяют использовать его для работы в стесненных условиях (например, в помещениях малой площади). Компрессор подает сжатый воздух в пневмоустройства под давлением в 8 бар

        Преимущества

        • Автоматический режим работы, облегчающий рабочий процесс
        • Два манометра для улучшения контроля давления
        • Регулировка выходящего давления для более точной работы
        • Компактные габариты 670х310х690 мм, удобная прорезиненная рукоять и большие колеса для транспортировки
        • Хороший объем ресивера 24 л
        • Устойчивое размещение
        • Прочный корпус