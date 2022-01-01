Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420
Арт. X109901267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор Remeza СБ 4/С-100.J2047 B превосходно подходит для небольших частных автосервисов и шиномонтажей. Посредством такого аппарата происходит сжатие и подача воздуха в пневмоинструмент для выполнения таких операций, как, например, бортировка колес, чистка фильтров, подкачка шин. Перемещать компрессор по рабочей площадке достаточно легко и удобно благодаря наличию больших транспортировочных колес.
Преимущества
- Наличие манометров
- Давление на выходе - 8 бар
- Мобильность
- Напряжение питания - 220 В
- Простота эксплуатации
- Двухцилиндровый двигатель
- Прочный корпус