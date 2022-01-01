Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420

Компрессор Remeza СБ 4/С-100.J2047 B превосходно подходит для небольших частных автосервисов и шиномонтажей. Посредством такого аппарата происходит сжатие и подача воздуха в пневмоинструмент для выполнения таких операций, как, например, бортировка колес, чистка фильтров, подкачка шин. Перемещать компрессор по рабочей площадке достаточно легко и удобно благодаря наличию больших транспортировочных колес.



Преимущества