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Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420
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Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420
    Арт. X109901267
    Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420
    Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420
      Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420
      Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420

      Компрессор Remeza СБ4/С-100 J2047В 1523420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901267

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Remeza СБ 4/С-100.J2047 B превосходно подходит для небольших частных автосервисов и шиномонтажей. Посредством такого аппарата происходит сжатие и подача воздуха в пневмоинструмент для выполнения таких операций, как, например, бортировка колес, чистка фильтров, подкачка шин. Перемещать компрессор по рабочей площадке достаточно легко и удобно благодаря наличию больших транспортировочных колес.

        Преимущества

        • Наличие манометров
        • Давление на выходе - 8 бар
        • Мобильность
        • Напряжение питания - 220 В
        • Простота эксплуатации
        • Двухцилиндровый двигатель
        • Прочный корпус