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Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
    Арт. champion_2755
    5.0
    1
    Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100

      Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2755
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Высота, мм
      		585
      Ширина, мм
      		1081
      Длина, мм
      		620
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Контейнер сбора мусора Champion для GS50100 - к подметально-уборочной машине GS50100 предназначен для уборки мусора отлетающего от щетки метровой ширины. Особенности и преимущества:
        • Контейнер оборудован поворотными колесами поддерживающими собственный вес и дублирующими поворот подметальной машины.
        • Контейнер имеет быстросъемную систему крепления и специальную полосу для безопасной работы по плитке и другим легко повреждаемым поверхностям.
        • Полиэтиленовая полоса сменная крепящаяся на болтах.