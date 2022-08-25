Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
Арт. champion_2755
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|585
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Ширина, мм
|1081
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Длина, мм
|620
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Материал
|сталь
- Контейнер сбора мусора Champion для GS50100 - к подметально-уборочной машине GS50100 предназначен для уборки мусора отлетающего от щетки метровой ширины. Особенности и преимущества:
- Контейнер оборудован поворотными колесами поддерживающими собственный вес и дублирующими поворот подметальной машины.
- Контейнер имеет быстросъемную систему крепления и специальную полосу для безопасной работы по плитке и другим легко повреждаемым поверхностям.
- Полиэтиленовая полоса сменная крепящаяся на болтах.