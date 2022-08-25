Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100

Контейнер оборудован поворотными колесами поддерживающими собственный вес и дублирующими поворот подметальной машины.

Контейнер имеет быстросъемную систему крепления и специальную полосу для безопасной работы по плитке и другим легко повреждаемым поверхностям.

Полиэтиленовая полоса сменная крепящаяся на болтах.

Контейнер сбора мусора Champion для GS50100 - к подметально-уборочной машине GS50100 предназначен для уборки мусора отлетающего от щетки метровой ширины. Особенности и преимущества: