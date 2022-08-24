Помпа навесная CHAMPION С3051

Диаметр входного отверстия, мм 50;

Диаметр выходного отверстия, мм 50;

Максимальная высота всасывания, м 8;

Максимальная высота напора, м 25;

Максимальная производительность, л/мин 600.

Помпа навесная для мотоблоков Champion BC1193, DC1193E - предназначена для перекачивания чистой или слабозагрязненной воды. Устанавливается мотопомпа на мотоблоки CHAMPION BC1193 и DC1193E. Принцип действия помпы состоит в том, что в наполненном водой корпусе приводится во вращение рабочее колесо. Возникающая при его вращении центробежная сила приводит к вытеснению воды от центра колеса к его периферийным участкам. Там создается повышенное давление, которое начинает вытеснять жидкость в напорный водопровод. Понижение давления в центре рабочего колеса вызывает открытие обратного клапана и поступление жидкости в насос через всасывающий водопровод. Перекачивание воды до насоса и от насоса осуществляется с помощью рукавов, которые присоединяются непосредственно к насосу через патрубки с помощью гаек и хомутов. Во время работы помпа должна находиться как можно ближе к источнику воды, что обеспечит меньшее время для перекачивания требуемого объема воды. Максимальная производительность помпы составляет 600 л/мин. Рекомендуем использовать мотопомпу при температуре окружающей среды от +5 до +30 градусов Цельсия. Перед запуском в работу обязательно заполните внутреннюю полость насоса помпы и всасывающий рукав водой.