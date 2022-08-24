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Помпа навесная CHAMPION С3051
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Помпа навесная CHAMPION С3051
    Арт. champion_465
    5.0
    1
    Помпа навесная CHAMPION С3051

      Помпа навесная CHAMPION С3051

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_465
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Вес, кг
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Помпа навесная для мотоблоков Champion BC1193, DC1193E - предназначена для перекачивания чистой или слабозагрязненной воды. Устанавливается мотопомпа на мотоблоки CHAMPION BC1193 и DC1193E. Принцип действия помпы состоит в том, что в наполненном водой корпусе приводится во вращение рабочее колесо. Возникающая при его вращении центробежная сила приводит к вытеснению воды от центра колеса к его периферийным участкам. Там создается повышенное давление, которое начинает вытеснять жидкость в напорный водопровод. Понижение давления в центре рабочего колеса вызывает открытие обратного клапана и поступление жидкости в насос через всасывающий водопровод. Перекачивание воды до насоса и от насоса осуществляется с помощью рукавов, которые присоединяются непосредственно к насосу через патрубки с помощью гаек и хомутов. Во время работы помпа должна находиться как можно ближе к источнику воды, что обеспечит меньшее время для перекачивания требуемого объема воды. Максимальная производительность помпы составляет 600 л/мин. Рекомендуем использовать мотопомпу при температуре окружающей среды от +5 до +30 градусов Цельсия. Перед запуском в работу обязательно заполните внутреннюю полость насоса помпы и всасывающий рукав водой.
        • Диаметр входного отверстия, мм 50;
        • Диаметр выходного отверстия, мм 50;
        • Максимальная высота всасывания, м 8;
        • Максимальная высота напора, м 25;
        • Максимальная производительность, л/мин 600.