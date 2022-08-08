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Краскопульт Prorab 6507
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Prorab 6507
    Арт. X109902016736
    5.0
    1
    Краскопульт Prorab 6507
    Краскопульт Prorab 6507
      Краскопульт Prorab 6507
      Краскопульт Prorab 6507

      Краскопульт Prorab 6507

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016736
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Prorab 6507 оснащен мощным двигателем на 350 Вт, что обеспечивает отличную производительность. Он предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Максимальная вязкость краски составляет 50 DIN/сек. Для удобства транспортировки модели предусмотрен ремень. С помощью муфты сзади на корпусе электрического краскораспылителя Prorab 6505 можно выставить необходимую площадь распыления. Удобная рукоятка снабжена прорезиненными накладками для комфортной работы без проскальзывания руки. Модель оснащена бачком объемом 700 мл. Он прекрасно подходит для продолжительной работы на одной заправке и имеет небольшой вес.

        Преимущества

        • Мощный 350-ваттный двигатель
        • Максимальная вязкость краски: 50 DIN/сек.
        • Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов
        • Распыляющий механизм легко очистить после использования