Краскопульт Prorab 6507

Преимущества

Мощный 350-ваттный двигатель

Максимальная вязкость краски: 50 DIN/сек.

Простая и надежная конструкция подходит для широкого круга расходных материалов

Распыляющий механизм легко очистить после использования

Электрический краскораспылитель Prorab 6507 оснащен мощным двигателем на 350 Вт, что обеспечивает отличную производительность. Он предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. Максимальная вязкость краски составляет 50 DIN/сек. Для удобства транспортировки модели предусмотрен ремень. С помощью муфты сзади на корпусе электрического краскораспылителя Prorab 6505 можно выставить необходимую площадь распыления. Удобная рукоятка снабжена прорезиненными накладками для комфортной работы без проскальзывания руки. Модель оснащена бачком объемом 700 мл. Он прекрасно подходит для продолжительной работы на одной заправке и имеет небольшой вес.