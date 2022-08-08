Краскопульт Wagner ProjectPro 119

Преимущества

Максимальное давление распыления - 200 бар

Устойчивое основание

Качественный результат работы

Тип насоса - поршневой

Автоматический клапан для бесперебойного запуска

Электрический краскораспылитель Wagner ProjectPro119 418040 оснащен шлангом длиной 15 м, который не сковывает движения оператора и способствует удобству работы в помещении среднего размера. Складная конструкция облегчает транспортировку системы. Для простоты перемещения краскораспылителя по ремонтной площадке предусмотрено два крупных колеса. Конструкция модели обеспечивает быструю очистку сопла в случае необходимости. Распыляемые жидкости: материалы на основе растворителей и воды, такие как ВД-краски для внутренних работ (включая латексные), эмали, акриловые краски, пропитки для защиты древесины, биоцидные пропитки для дерева, грунтовки (включая адгезионные, без включений), антикоррозийные краски.