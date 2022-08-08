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Краскопульт Wagner ProjectPro 119
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Wagner ProjectPro 119
    Арт. X109902016718
    5.0
    1
    Краскопульт Wagner ProjectPro 119
    Краскопульт Wagner ProjectPro 119
    Краскопульт Wagner ProjectPro 119
      Краскопульт Wagner ProjectPro 119
      Краскопульт Wagner ProjectPro 119
      Краскопульт Wagner ProjectPro 119

      Краскопульт Wagner ProjectPro 119

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016718
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Wagner ProjectPro119 418040 оснащен шлангом длиной 15 м, который не сковывает движения оператора и способствует удобству работы в помещении среднего размера. Складная конструкция облегчает транспортировку системы. Для простоты перемещения краскораспылителя по ремонтной площадке предусмотрено два крупных колеса. Конструкция модели обеспечивает быструю очистку сопла в случае необходимости. Распыляемые жидкости: материалы на основе растворителей и воды, такие как ВД-краски для внутренних работ (включая латексные), эмали, акриловые краски, пропитки для защиты древесины, биоцидные пропитки для дерева, грунтовки (включая адгезионные, без включений), антикоррозийные краски.

        Преимущества 

        • Максимальное давление распыления - 200 бар
        • Устойчивое основание 
        • Качественный результат работы
        • Тип насоса - поршневой
        • Автоматический клапан для бесперебойного запуска