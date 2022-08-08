Краскопульт Wagner ProjectPro 119
Арт. X109902016718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|18
- Электрический краскораспылитель Wagner ProjectPro119 418040 оснащен шлангом длиной 15 м, который не сковывает движения оператора и способствует удобству работы в помещении среднего размера. Складная конструкция облегчает транспортировку системы. Для простоты перемещения краскораспылителя по ремонтной площадке предусмотрено два крупных колеса. Конструкция модели обеспечивает быструю очистку сопла в случае необходимости. Распыляемые жидкости: материалы на основе растворителей и воды, такие как ВД-краски для внутренних работ (включая латексные), эмали, акриловые краски, пропитки для защиты древесины, биоцидные пропитки для дерева, грунтовки (включая адгезионные, без включений), антикоррозийные краски.
Преимущества
- Максимальное давление распыления - 200 бар
- Устойчивое основание
- Качественный результат работы
- Тип насоса - поршневой
- Автоматический клапан для бесперебойного запуска