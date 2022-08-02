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Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
5.0
1
1 850 ₽
3 030 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Арт. Ю00000019481
    5.0
    1
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
    Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H

      Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H

      • -1 180 ₽
      1 850 ₽
      3 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019481
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		3.2
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 180 ₽
      1 850 ₽
      3 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H оснащен быстрозажимным патроном, что предусматривает возможность быстрой замены оснастки. Рукоятка имеет два положения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое под конкретные рабочие нужды значение крутящего момента. В комплект входит огромное количество оснастки, что расширяет сферу деятельности инструмента.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • 2 положения рукоятки - для удобства работы в труднодоступных местах
        • Индикатор заряда
        • Малый вес
        • Наличие реверса
        • 8 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Тормоз двигателя для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Оснастка в комплекте
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки