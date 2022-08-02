Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

2 положения рукоятки - для удобства работы в труднодоступных местах

Индикатор заряда

Малый вес

Наличие реверса

8 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Тормоз двигателя для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Оснастка в комплекте

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H оснащен быстрозажимным патроном, что предусматривает возможность быстрой замены оснастки. Рукоятка имеет два положения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое под конкретные рабочие нужды значение крутящего момента. В комплект входит огромное количество оснастки, что расширяет сферу деятельности инструмента.