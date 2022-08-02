Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H
Арт. Ю00000019481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|3.2
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Кратон CSL-3K-H оснащен быстрозажимным патроном, что предусматривает возможность быстрой замены оснастки. Рукоятка имеет два положения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое под конкретные рабочие нужды значение крутящего момента. В комплект входит огромное количество оснастки, что расширяет сферу деятельности инструмента.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- 2 положения рукоятки - для удобства работы в труднодоступных местах
- Индикатор заряда
- Малый вес
- Наличие реверса
- 8 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Тормоз двигателя для максимально быстрой остановки сверла после ослабления давления на курок
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Оснастка в комплекте
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки