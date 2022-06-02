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Культиватор-борона Беларус КБ-00.000
5.0
2
14 890 ₽
Фрезы для мотоблоков
  • Персональная скидка
Культиватор-борона Беларус КБ-00.000
Арт. X190394452
5.0
2
Культиватор-борона Беларус КБ-00.000

Культиватор-борона Беларус КБ-00.000

14 890 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-596 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 333 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X190394452
5.0
2

Характеристики

Производитель
Belarus
Макс. глубина обработки, мм
100
Ширина захвата, мм
1480
Вес, кг
35
Габариты, мм
600x1600x500
Все характеристики
  • Персональная скидка
14 890 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-596 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 333 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Культиватор-борона – навесное оборудование для рыхления и разравнивания почвенного слоя после вспашки. Устройство также срезает сорняки и выполняет уход за участком после уборки урожая. Сочетается с мотоблоками «Беларусь» и «Агрос». Вешается сзади при помощи сцепки. Ширина и глубина обработки могут меняться. Нельзя использовать на поверхностях из камня, бетона и асфальта.

    Преимущества

    • Производительность 6000 кв. м в час
    • Глубина рыхления, регулирующаяся – от 30 до 100 мм
    • Ширина обработки 800-1480 мм
    • Вес 35 кг
    • Размеры конструкции 1600х600х500 Вт