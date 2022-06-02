Культиватор-борона Беларус КБ-00.000
Арт. X190394452
Характеристики
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Производитель
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Макс. глубина обработки, мм
|100
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Ширина захвата, мм
|1480
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Вес, кг
|35
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Габариты, мм
|600x1600x500
- Культиватор-борона – навесное оборудование для рыхления и разравнивания почвенного слоя после вспашки. Устройство также срезает сорняки и выполняет уход за участком после уборки урожая. Сочетается с мотоблоками «Беларусь» и «Агрос». Вешается сзади при помощи сцепки. Ширина и глубина обработки могут меняться. Нельзя использовать на поверхностях из камня, бетона и асфальта.
Преимущества
- Производительность 6000 кв. м в час
- Глубина рыхления, регулирующаяся – от 30 до 100 мм
- Ширина обработки 800-1480 мм
- Вес 35 кг
- Размеры конструкции 1600х600х500 Вт