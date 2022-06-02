Культиватор-борона Беларус КБ-00.000

Преимущества

Производительность 6000 кв. м в час

Глубина рыхления, регулирующаяся – от 30 до 100 мм

Ширина обработки 800-1480 мм

Вес 35 кг

Размеры конструкции 1600х600х500 Вт

Культиватор-борона – навесное оборудование для рыхления и разравнивания почвенного слоя после вспашки. Устройство также срезает сорняки и выполняет уход за участком после уборки урожая. Сочетается с мотоблоками «Беларусь» и «Агрос». Вешается сзади при помощи сцепки. Ширина и глубина обработки могут меняться. Нельзя использовать на поверхностях из камня, бетона и асфальта.