Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK

Преимущества

Четырехтактный двигатель Briggs & Stratton мощностью 6,0 л.с. (CША) Надежный и долговечный, имеет отличную сервисную поддержку в России. Двигатель самой высокой мощности в своем классе

Экономичность. Низкое потребление топлива, благодаря инновационным технологиям в производстве двигателей

усиленный разборный редуктор на 24 болтах, влагонепроницаемый (пр-во Япония). Позволяет работать на максимальных нагрузках. Обеспечивает на выходе минимальные потери мощности

Реверс. Дает возможность хода культиватора назад при наезде на препятствие. Делает машину более маневренной

Две скорости вперед. Позволяют выбрать скорость в зависимости от нагрузки

Рабочая ширина обработки почвы 90см. Рабочая глубина обработки почвы 32 см

Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте) Обеспечивают повышенную проходимость культиватора

Серьезная профессиональная модель мотокультиватора, позиционируется на рынке как мотоблок, благодаря внушительным габаритам. Данная модель имеет очень мощный двигатель, который в совокупности с надежным рабочим инструментом способен обрабатывать самую тяжелую почву, изначально в комплект входят пневмоколеса, вам остается только приобрести навесное оборудование, выбор которого огромен.