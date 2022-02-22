Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
Арт. X19092275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|2.3
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Сцепление
|ременное
- Серьезная профессиональная модель мотокультиватора, позиционируется на рынке как мотоблок, благодаря внушительным габаритам. Данная модель имеет очень мощный двигатель, который в совокупности с надежным рабочим инструментом способен обрабатывать самую тяжелую почву, изначально в комплект входят пневмоколеса, вам остается только приобрести навесное оборудование, выбор которого огромен.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель Briggs & Stratton мощностью 6,0 л.с. (CША) Надежный и долговечный, имеет отличную сервисную поддержку в России. Двигатель самой высокой мощности в своем классе
- Экономичность. Низкое потребление топлива, благодаря инновационным технологиям в производстве двигателей
- усиленный разборный редуктор на 24 болтах, влагонепроницаемый (пр-во Япония). Позволяет работать на максимальных нагрузках. Обеспечивает на выходе минимальные потери мощности
- Реверс. Дает возможность хода культиватора назад при наезде на препятствие. Делает машину более маневренной
- Две скорости вперед. Позволяют выбрать скорость в зависимости от нагрузки
- Рабочая ширина обработки почвы 90см. Рабочая глубина обработки почвы 32 см
- Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте) Обеспечивают повышенную проходимость культиватора