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Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
    Арт. X19092275
    5.0
    2
    Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
    Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
    Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
      Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
      Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK
      Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK

      Культиватор бензиновый Pubert Q Junior 65B TWK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pubert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		2.3
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Серьезная профессиональная модель мотокультиватора, позиционируется на рынке как мотоблок, благодаря внушительным габаритам. Данная модель имеет очень мощный двигатель, который в совокупности с надежным рабочим инструментом способен обрабатывать самую тяжелую почву, изначально в комплект входят пневмоколеса, вам остается только приобрести навесное оборудование, выбор которого огромен.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель Briggs & Stratton мощностью 6,0 л.с. (CША) Надежный и долговечный, имеет отличную сервисную поддержку в России. Двигатель самой высокой мощности в своем классе
        • Экономичность. Низкое потребление топлива, благодаря инновационным технологиям в производстве двигателей
        • усиленный разборный редуктор на 24 болтах, влагонепроницаемый (пр-во Япония). Позволяет работать на максимальных нагрузках. Обеспечивает на выходе минимальные потери мощности
        • Реверс. Дает возможность хода культиватора назад при наезде на препятствие. Делает машину более маневренной
        • Две скорости вперед. Позволяют выбрать скорость в зависимости от нагрузки
        • Рабочая ширина обработки почвы 90см. Рабочая глубина обработки почвы 32 см 
        • Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте) Обеспечивают повышенную проходимость культиватора