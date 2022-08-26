Особенности и Преимущества:

Лазерный нивелир имеет два луча. Первый луч создает линию по горизонтали, а второй - по вертикали.

Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту нивелира от механических повреждений.

Нивелир крепится на штатив высотой 110 см, что позволяет работать нивелиром на разной высоте.

Магнитный компенсатор обеспечивает построение двух плоскостей (вертикальной и горизонтальной).

Расширенный комплект поставки - для решения широкого диапазона задач.

Предусмотрено три режима работы прибора: построение горизонтали, построение вертикали, крест ( горизонталь и вертикаль).

Работа при 0 градусов.

Небольшой вес.

Комплектация:

Штатив. Очки. Сумка. Источник питания.

Лазерный нивелир Condtrol LASER 2D SET предназначен для внутренних отделочных работ. С помощью нивелира можно осуществлять измерения на длину до 20 метров. Блокировка компенсатора обеспечивает защиту маятниковой системы от повреждений при транспортировке и внешнем механическом воздействии на прибор. Точность измерений - 3мм на 10 метров. Продолжительность работы нивелира составляет до 60 часов. Предусмотрено три режима работы прибора: построение горизонтали, построение вертикали, крест ( горизонталь и вертикаль).