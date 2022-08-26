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Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO
    Арт. X30300024
    5.0
    1
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO
    Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO
      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO

      Лазерный мультипризменный нивелир CONDTROL XLiner COMBO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300024
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		131x74x113
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультипризменный лазерный нивелир Condtrol XLiner Combo может проецировать две лазерные линии: вертикальную и горизонтальную, а также ещё пять ортогональных лучей ( зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо). Нивелир имеет степень пылевлагозащиты IP54. Мягкая накладка на корпусе обеспечивает защиту прибора от механических повреждений. Разметка под углом - 160 градусов. Нивелир имеет три режима работы: построение вертикали, построение горизонтали, крест (горизонталь и вертикаль). При определенных работах (установка перегородок, устройство полов и потолков, прокладка коммуникаций) он способен заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H (4 горизонтальных и 4 вертикальных плоскости) при этом Xliner Combo значительно выигрывает по рабочему диапазону, размерам и цене в сравнении с последними.

        Особенности и преимущества:

        • Оригинальный дизайн, обрезиненный ударопрочный корпус.
        • Совмещает в себе функции построителя плоскостей, отвеса и построителя направлений.
        • Крепление на штатив 5/8 устроено таким образом, что точки отвеса расположены на оси крепления нивелира, поэтому при повороте этого лазерного нивелира вокруг оси крепления, точки отвеса останутся неподвижными.
        • Импульсный режим при работе нивелира в паре с приемником излучения обеспечивает устойчивую работу на расстоянии до 200 м.

        Комплектация: 

        1. Лазерный нивелир XLiner Combo.
        2. Чехол.
        3. Мишень.
        4. Инструкция.