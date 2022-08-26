Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
Арт. geototal_189
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|90x90x146
|
Степень защиты
|IP 54
|
Макс. рабочая температура, °С
|45
|
Мин. рабочая температура, °С
|-10
Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 45 HP 520510 - это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах. Выбрать начало отсчета легко и просто, благодаря отвесу и точке пересечения вертикальных плоскостей сверху.
Особенности и Преимущества:
- На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.
- Поворотом основания блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.
- Подстаканник выполняет роль горизонтального лимба - с его помощью можно наводить луч на нужный объект. Лимб оснащен шкалой с ценой деления 5 градусов.
- Корпус устройства оснащен ребристыми поверхностями в зоне захвата - для удобного и надежного удержания нивелира в руке оператора.
- Поставляемая вместе с прибором тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
- Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ±3 градусов.
- С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две вертикальных плоскости под углом 90 градусов, пересекающиеся в верхней точке, а также отвес вниз.
- Возможно крепление на стену и на штатив.
- Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком освещении.
- Индикатор заряда информирует о необходимости замены батареек.
- Возможность отключения/включения любого из лучей независимо друг от друга (даже в импульсном режиме) - для экономии заряда батареи.
- При невозможности самовыравнивания издается звуковой сигнал и прибор автоматически отключается.
Комплектация:
- Лазерный нивелир.
- Батарейки.
- Настенное крепление.
- Съемная подставка-тренога.
- Мишень.
- Лазерные очки.
- Кейс.