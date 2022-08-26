Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45

Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 45 HP 520510 - это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах. Выбрать начало отсчета легко и просто, благодаря отвесу и точке пересечения вертикальных плоскостей сверху.

Особенности и Преимущества:

На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.

Поворотом основания блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.

Подстаканник выполняет роль горизонтального лимба - с его помощью можно наводить луч на нужный объект. Лимб оснащен шкалой с ценой деления 5 градусов.

Корпус устройства оснащен ребристыми поверхностями в зоне захвата - для удобного и надежного удержания нивелира в руке оператора.

Поставляемая вместе с прибором тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ±3 градусов.

С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две вертикальных плоскости под углом 90 градусов, пересекающиеся в верхней точке, а также отвес вниз.

Возможно крепление на стену и на штатив.

Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком освещении.

Индикатор заряда информирует о необходимости замены батареек.

Возможность отключения/включения любого из лучей независимо друг от друга (даже в импульсном режиме) - для экономии заряда батареи.

При невозможности самовыравнивания издается звуковой сигнал и прибор автоматически отключается.

Комплектация: