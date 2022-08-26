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Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
    Арт. geototal_189
    5.0
    1
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
    Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45
      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45

      Лазерный уровень Geo-Fennel FL-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_189
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Габариты, мм
      		90x90x146
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 45 HP 520510 - это самонивелирующийся прибор, сконструированный для использования при строительных и ремонтных работах. Выбрать начало отсчета легко и просто, благодаря отвесу и точке пересечения вертикальных плоскостей сверху.

        Особенности и Преимущества:

        • На корпусе прибора расположены клавиши управления работой нивелира, рядом с ними расположены световые индикаторы, которые информируют о выбранном рабочем режиме.
        • Поворотом основания блокируется компенсатор - для безопасной транспортировки устройства.
        • Подстаканник выполняет роль горизонтального лимба - с его помощью можно наводить луч на нужный объект. Лимб оснащен шкалой с ценой деления 5 градусов.
        • Корпус устройства оснащен ребристыми поверхностями в зоне захвата - для удобного и надежного удержания нивелира в руке оператора.
        • Поставляемая вместе с прибором тренога придает устойчивость конструкции на различных поверхностях.
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ±3 градусов.
        • С помощью данной модели можно построить горизонтальную плоскость, две вертикальных плоскости под углом 90 градусов, пересекающиеся в верхней точке, а также отвес вниз.
        • Возможно крепление на стену и на штатив.
        • Устройство оснащено режимом работы с приемником - для лучшей видимости луча на больших расстояниях и при ярком освещении.
        • Индикатор заряда информирует о необходимости замены батареек.
        • Возможность отключения/включения любого из лучей независимо друг от друга (даже в импульсном режиме) - для экономии заряда батареи.
        • При невозможности самовыравнивания издается звуковой сигнал и прибор автоматически отключается.

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир.
        2. Батарейки.
        3. Настенное крепление.
        4. Съемная подставка-тренога.
        5. Мишень.
        6. Лазерные очки.
        7. Кейс.