Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
Арт. X981202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|120х260х485
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Степень защиты
|IP 40
- Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601 D1200 - это самовыравнивающийся уровень. Область применения - проецирование перекрестия вертикальной и горизонтальной линий. Устройство оснащено горизонтальным лимбом - для точного наведения луча на рабочий объект. Поставляется прибор в кейсе.
Преимущества
- С помощью тумблера, расположенного на корпусе построителя лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601, легко и просто управлять работой устройства.
- При помощи горизонтального лимба можно легко и быстро навести вертикальную линию на необходимую точку. Лимб оснащен шкалой с ценой деления 5 градусов.
- Защита от влаги и пыли IP40.
- Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 5 градусов.
- При выключении прибора автоматически блокируется механизм самовыравнивания, для предотвращения повреждения при транспортировке.
- При невозможности самовыравнивания подается сигнал миганием лазерного луча для предупреждения неточностей при работе.
- Возможно крепление на штатив.