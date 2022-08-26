Преимущества

С помощью тумблера, расположенного на корпусе построителя лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601, легко и просто управлять работой устройства.

При помощи горизонтального лимба можно легко и быстро навести вертикальную линию на необходимую точку. Лимб оснащен шкалой с ценой деления 5 градусов.

Защита от влаги и пыли IP40.

Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 5 градусов.

При выключении прибора автоматически блокируется механизм самовыравнивания, для предотвращения повреждения при транспортировке.

При невозможности самовыравнивания подается сигнал миганием лазерного луча для предупреждения неточностей при работе.

Возможно крепление на штатив.

Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601 D1200 - это самовыравнивающийся уровень. Область применения - проецирование перекрестия вертикальной и горизонтальной линий. Устройство оснащено горизонтальным лимбом - для точного наведения луча на рабочий объект. Поставляется прибор в кейсе.