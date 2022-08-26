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Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
    Арт. X981202
    5.0
    1
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
    Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601
      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601

      Построитель лазерных плоскостей Geo Fennel-Ecoline EL601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X981202
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		120х260х485
      Степень защиты
      		IP 40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601 D1200 - это самовыравнивающийся уровень. Область применения - проецирование перекрестия вертикальной и горизонтальной линий. Устройство оснащено горизонтальным лимбом - для точного наведения луча на рабочий объект. Поставляется прибор в кейсе.

        Преимущества

        • С помощью тумблера, расположенного на корпусе построителя лазерных плоскостей Geo-Fennel Ecoline EL601, легко и просто управлять работой устройства.
        • При помощи горизонтального лимба можно легко и быстро навести вертикальную линию на необходимую точку. Лимб оснащен шкалой с ценой деления 5 градусов.
        • Защита от влаги и пыли IP40.
        • Автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости в пределах ± 5 градусов.
        • При выключении прибора автоматически блокируется механизм самовыравнивания, для предотвращения повреждения при транспортировке.
        • При невозможности самовыравнивания подается сигнал миганием лазерного луча для предупреждения неточностей при работе.
        • Возможно крепление на штатив.