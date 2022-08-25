Лазерный уровень geo-Fennel Multi-Pointer

Точечный лазерный нивелир (построитель точек) Multi-Pointer предназначен для построения точек на поверхностях, в пяти взаимно перпендикулярных направлениях, точки проецируются вверх, вниз, направо, налево и прямо от построителя.5 излучателей - не только повышенная точность. Единственный построитель точек, оборудованный не одним, а пятью лазерными излучателями - если в другом приборе перегорит излучатель, то Вы точно не сможете использовать лазерный нивелир, а в нивелире geo-Fennel MultiPointer их пять - потеря одного в большинстве случаев позволит закончить работу!Еще отсутствие сложных призм, которые преобразуют лазерный луч от излучателя и делят его на 5 точек в других приборах, делает точки более заметными на поверхности - за счет этого диаметр действия прибора составит до 30м при нормальном освещении внутри помещения. Отсутствие призм также уменьшает механизм компенсации и за счет этого расширяется диапазон компенсации до ±5°, поэтому увеличивается предел максимально допустимой погрешности до 0,2мм/м. Такие технические характеристики позволяют использовать этот нивелир в качестве простейшего прибора вертикального проектирования.Блокировка компенсатора. Блокировка механизма компенсатора спарена с тумблером-выключателем прибора. При разгоризонтировании прибора подается визуальный и звуковой сигнал.###Поворотный лимб. Этот точечный лазерный нивелир оборудован поворотным лимбом, который значительно упрощает наведение на цель, а расположенная под тумблером-выключателем метка поможет примерно оценить угол поворота по выдавленным меткам на лимбе с шагом в 15 градусов.Крепление с магнитом. Прибор устанавливается на многофункциональное съемное крепление для установки на пол, спропу, штатив, металлические листы. А прочный прорезиненный корпус удобно держать в руках.Может быть применен при разметке перегородок из пластика и гипсокартона, поможет смоделировать линии монтажа в пространстве по точкам. Так как имеется вертикальная проекция точки и лазерный отвес прибор можно использовать для простейшей вертикальной планировки (например проектировании инженерных комуникаций).