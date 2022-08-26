Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
Арт. geototal_313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|электронный
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Количество глазков, шт
|3
- Лазерный/электронный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+ 620010 предназначен для измерения рабочих поверхностей, например при прокладке системы отопления, монтаже подоконников или столешниц. Данное устройство может использоваться в качестве традиционного строительного уровня, угломера или лазерного уровня. Спустя 5 секунд после включения устройства на ж\к дисплей выводится значение измеряемого угла. При включении лазерного луча угломер используется, как нивелир. Для точности измерений следует периодически откалибровывать инструмент.
Преимущества
- Можно использоваться в качестве традиционного строительного уровня, угломера или лазерного уровня
- Лазерный луч
- Калибровка инструмента
- Чехол для хранения
- Возможность сохранения снятого значения
- Расстояние работы лазера - 20 м
- Разъем 1/4" для установки на штатив
- Автоматическая инверсия цифр лазерного/электронного уровня Geo-Fennel S-Digit 60+ 620010 для чтения значений в любом положении