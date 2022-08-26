Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+

Преимущества

Можно использоваться в качестве традиционного строительного уровня, угломера или лазерного уровня

Лазерный луч

Калибровка инструмента

Чехол для хранения

Возможность сохранения снятого значения

Расстояние работы лазера - 20 м

Разъем 1/4" для установки на штатив

Автоматическая инверсия цифр лазерного/электронного уровня Geo-Fennel S-Digit 60+ 620010 для чтения значений в любом положении

Лазерный/электронный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+ 620010 предназначен для измерения рабочих поверхностей, например при прокладке системы отопления, монтаже подоконников или столешниц. Данное устройство может использоваться в качестве традиционного строительного уровня, угломера или лазерного уровня. Спустя 5 секунд после включения устройства на ж\к дисплей выводится значение измеряемого угла. При включении лазерного луча угломер используется, как нивелир. Для точности измерений следует периодически откалибровывать инструмент.