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Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Арт. geototal_313
    5.0
    1
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+
      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+

      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_313
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		электронный
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный/электронный уровень Geo-Fennel S-Digit 60+ 620010 предназначен для измерения рабочих поверхностей, например при прокладке системы отопления, монтаже подоконников или столешниц. Данное устройство может использоваться в качестве традиционного строительного уровня, угломера или лазерного уровня. Спустя 5 секунд после включения устройства на ж\к дисплей выводится значение измеряемого угла. При включении лазерного луча угломер используется, как нивелир. Для точности измерений следует периодически откалибровывать инструмент.

        Преимущества

        • Можно использоваться в качестве традиционного строительного уровня, угломера или лазерного уровня
        • Лазерный луч
        • Калибровка инструмента
        • Чехол для хранения
        • Возможность сохранения снятого значения
        • Расстояние работы лазера - 20 м
        • Разъем 1/4" для установки на штатив
        • Автоматическая инверсия цифр лазерного/электронного уровня Geo-Fennel S-Digit 60+ 620010 для чтения значений в любом положении