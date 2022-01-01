Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
Арт. О00000027567
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|адаптер
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Количество предметов, шт
|1
- Адаптер для мотоблоков МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ — особое приспособление, которым можно дополнять культиваторы и мотоблоки. Данный модуль можно использовать вместе с любым отечественным мотоблоком и с большинством импортных мотоблоков (к примеру, с МКМ-3 Lander-Пахарь, Агро, Caiman, Каскад, МТЗ, Pubert, МБ-3 Нева, МБ-1 Ока, Фаворит, Салют). Прежде чем приобрести такую конструкцию, следует принять во внимание особенности почвы, на которой будет использоваться изделие.
Преимущества
- Произведен из прочных материалов, которые не портятся даже при интенсивной эксплуатации
- Имеет солидную грузоподъемность (до 500 кг)
- Отличается сравнительно небольшими размерами
- Опционально можно установить кузов на адаптер и перевозить грузы
- Обладает повышенной устойчивостью (весит 64 кг)