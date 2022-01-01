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Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
29 990 ₽
Мотоблочные адаптеры
    Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
    Арт. О00000027567
    Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
    Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
    Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
    Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
    Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
      Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
      Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
      Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
      Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493
      Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493

      Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493

      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027567

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		адаптер
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер для мотоблоков МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ — особое приспособление, которым можно дополнять культиваторы и мотоблоки. Данный модуль можно использовать вместе с любым отечественным мотоблоком и с большинством импортных мотоблоков (к примеру, с МКМ-3 Lander-Пахарь, Агро, Caiman, Каскад, МТЗ, Pubert, МБ-3 Нева, МБ-1 Ока, Фаворит, Салют). Прежде чем приобрести такую конструкцию, следует принять во внимание особенности почвы, на которой будет использоваться изделие.

        Преимущества

        • Произведен из прочных материалов, которые не портятся даже при интенсивной эксплуатации
        • Имеет солидную грузоподъемность (до 500 кг)
        • Отличается сравнительно небольшими размерами
        • Опционально можно установить кузов на адаптер и перевозить грузы
        • Обладает повышенной устойчивостью (весит 64 кг)