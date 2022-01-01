Адаптер для мотоблока МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ MBK0023493

Преимущества

Произведен из прочных материалов, которые не портятся даже при интенсивной эксплуатации

Имеет солидную грузоподъемность (до 500 кг)

Отличается сравнительно небольшими размерами

Опционально можно установить кузов на адаптер и перевозить грузы

Обладает повышенной устойчивостью (весит 64 кг)

Адаптер для мотоблоков МОБИЛ К АПМ-500 ПРЕМИУМ — особое приспособление, которым можно дополнять культиваторы и мотоблоки. Данный модуль можно использовать вместе с любым отечественным мотоблоком и с большинством импортных мотоблоков (к примеру, с МКМ-3 Lander-Пахарь, Агро, Caiman, Каскад, МТЗ, Pubert, МБ-3 Нева, МБ-1 Ока, Фаворит, Салют). Прежде чем приобрести такую конструкцию, следует принять во внимание особенности почвы, на которой будет использоваться изделие.