Окучник двойной Motor Sich ОД-2 ТУ 192170289.002-2017
Арт. О00000031317
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
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Высота, мм
|450
- Окучник двойной Мотор (New) Сич ОД-2 ТУ 192170289.002-2017 предназначен для междурядной обработки пропашных культур, главным образом картофеля, на легких почвах в садах и огородах, на школьных и приусадебных участках, коммунальных хозяйствах, теплицах. Одновременно обрабатывает два ряда.