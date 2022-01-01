Окучник двойной Motor Sich ОД-2 ТУ 192170289.002-2017

Окучник двойной Мотор (New) Сич ОД-2 ТУ 192170289.002-2017 предназначен для междурядной обработки пропашных культур, главным образом картофеля, на легких почвах в садах и огородах, на школьных и приусадебных участках, коммунальных хозяйствах, теплицах. Одновременно обрабатывает два ряда.