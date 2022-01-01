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Окучник двойной Motor Sich ОД-2 ТУ 192170289.002-2017
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Окучники
    Окучник двойной Motor Sich ОД-2 ТУ 192170289.002-2017
    Арт. О00000031317
    Окучник двойной Motor Sich ОД-2 ТУ 192170289.002-2017

      Окучник двойной Motor Sich ОД-2 ТУ 192170289.002-2017

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031317

      Характеристики

      Производитель
      		Motor Sich
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Высота, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Окучник двойной Мотор (New) Сич ОД-2 ТУ 192170289.002-2017 предназначен для междурядной обработки пропашных культур, главным образом картофеля, на легких почвах в садах и огородах, на школьных и приусадебных участках, коммунальных хозяйствах, теплицах. Одновременно обрабатывает два ряда.