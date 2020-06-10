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Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
5.0
3
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
    Арт. Х130239
    5.0
    3
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
    Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17
      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17

      Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130239
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 мм используется при ведении строительных или ремонтных работ. Представленный набор незаменимый помощник для работников автосервиса. Набор включает в себя 17 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами. В состав набора входят комбинированные ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей Арсенал НКК-17 20013 закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой.

        Преимущества:

        • Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали;
        • Долгий срок службы;
        • Размер ключей от 6 до 22 мм.