Набор комбинированных ключей Арсенал НКК-17

Преимущества:

Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали;

Долгий срок службы;

Размер ключей от 6 до 22 мм.

Ключи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 мм используется при ведении строительных или ремонтных работ. Представленный набор незаменимый помощник для работников автосервиса. Набор включает в себя 17 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами. В состав набора входят комбинированные ключи следующих размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей Арсенал НКК-17 20013 закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой.