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Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S
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Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S
    Арт. jonnesway_5840
    Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S
    Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S
      Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S
      Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S

      Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5840

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		19
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор разрезных ключей Jonnesway W24106S состоит из шести инструментов, помещенных в чехол, с отдельной ячейкой для каждого ключа. Используется при работе с крепежом, имеющим различный профиль головок.

        Особенности:

        • Ключи изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3118 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 16983-80.
        • Специальное защитное покрытие от коррозии.
        • Широкий спектр размеров.
        • набор разрезных ключей поставляется в чехле с двумя отверстиями, служащими для подвешивания набора рядом с рабочим местом. Каждый ключ помещен в отдельный прозрачный кармашек.

        Комплектация:

        1. Разрезной ключ 8х9 мм.
        2. Разрезной ключ 10х11 мм.
        3. Разрезной ключ 10х12 мм.
        4. Разрезной ключ 13х14 мм.
        5. Разрезной ключ 16х17 мм.
        6. Разрезной ключ 17х19 мм.
        7. Сумка/чехол.