Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S

Описание:

Особенности:

Ключи изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3118 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 16983-80.

Специальное защитное покрытие от коррозии.

Широкий спектр размеров.

набор разрезных ключей поставляется в чехле с двумя отверстиями, служащими для подвешивания набора рядом с рабочим местом. Каждый ключ помещен в отдельный прозрачный кармашек.

Комплектация:

Разрезной ключ 8х9 мм. Разрезной ключ 10х11 мм. Разрезной ключ 10х12 мм. Разрезной ключ 13х14 мм. Разрезной ключ 16х17 мм. Разрезной ключ 17х19 мм. Сумка/чехол.

Набор разрезных ключей Jonnesway W24106S состоит из шести инструментов, помещенных в чехол, с отдельной ячейкой для каждого ключа. Используется при работе с крепежом, имеющим различный профиль головок.