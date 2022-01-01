Набор ключей гаечных разрезных в сумке Jonnesway, 8-19 мм, 6 предметов, W24106S
Арт. jonnesway_5840
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|19
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Ударный
|Нет
Описание:Набор разрезных ключей Jonnesway W24106S состоит из шести инструментов, помещенных в чехол, с отдельной ячейкой для каждого ключа. Используется при работе с крепежом, имеющим различный профиль головок.
Особенности:
- Ключи изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3118 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 16983-80.
- Специальное защитное покрытие от коррозии.
- Широкий спектр размеров.
- набор разрезных ключей поставляется в чехле с двумя отверстиями, служащими для подвешивания набора рядом с рабочим местом. Каждый ключ помещен в отдельный прозрачный кармашек.
Комплектация:
- Разрезной ключ 8х9 мм.
- Разрезной ключ 10х11 мм.
- Разрезной ключ 10х12 мм.
- Разрезной ключ 13х14 мм.
- Разрезной ключ 16х17 мм.
- Разрезной ключ 17х19 мм.
- Сумка/чехол.