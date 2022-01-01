Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S
Арт. jonnesway_5861
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|22
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Ударный
|Нет
Описание:Рожковые ключи отличаются тем, что они обхватывают рабочую деталь с двух или трёх сторон. Набор рожковых ключей Jonnesway W25108S хорошо подойдёт для работы с автомобилями.
Особенности:
- Универсальные ключи для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны.
- Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.
- Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2839-80.
- Рабочая часть ключа сделана под углом в 30 градусов к основной оси инструмента. Данная особенность позволяет работать даже в труднодоступных местах.
Комплектация:
- 8 рожковых ключей размерами: 6 х 7, 8 х 9, 10 х 11, 12 х 13, 14 х 15, 16 х 17, 18 х 19, 20 х 22 мм.
- Сумка/чехол.