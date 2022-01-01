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Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S
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Наборы рожковых гаечных ключей
    Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S
    Арт. jonnesway_5861
    Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S
    Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S
      Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S
      Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S

      Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5861

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		22
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Рожковые ключи отличаются тем, что они обхватывают рабочую деталь с двух или трёх сторон. Набор рожковых ключей Jonnesway W25108S хорошо подойдёт для работы с автомобилями.

        Особенности:

        • Универсальные ключи для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны. 
        • Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями. 
        • Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2839-80.
        • Рабочая часть ключа сделана под углом в 30 градусов к основной оси инструмента. Данная особенность позволяет работать даже в труднодоступных местах.

        Комплектация:

        1. 8 рожковых ключей размерами: 6 х 7, 8 х 9, 10 х 11, 12 х 13, 14 х 15, 16 х 17, 18 х 19, 20 х 22 мм.
        2. Сумка/чехол.