Набор ключей гаечных рожковых в сумке Jonnesway, 6-22 мм, 8 предметов, W25108S

Описание:

Особенности:

Универсальные ключи для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны.

Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.

Изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2839-80.

Рабочая часть ключа сделана под углом в 30 градусов к основной оси инструмента. Данная особенность позволяет работать даже в труднодоступных местах.

Комплектация:

8 рожковых ключей размерами: 6 х 7, 8 х 9, 10 х 11, 12 х 13, 14 х 15, 16 х 17, 18 х 19, 20 х 22 мм. Сумка/чехол.

Рожковые ключи отличаются тем, что они обхватывают рабочую деталь с двух или трёх сторон. Набор рожковых ключей Jonnesway W25108S хорошо подойдёт для работы с автомобилями.