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Набор отверток Арсенал НО-11 21098
5.0
3
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Арсенал НО-11 21098
    Арт. Х130690
    5.0
    3
    Набор отверток Арсенал НО-11 21098
    Набор отверток Арсенал НО-11 21098
    Набор отверток Арсенал НО-11 21098
    Набор отверток Арсенал НО-11 21098
    Набор отверток Арсенал НО-11 21098
      Набор отверток Арсенал НО-11 21098
      Набор отверток Арсенал НО-11 21098
      Набор отверток Арсенал НО-11 21098
      Набор отверток Арсенал НО-11 21098
      Набор отверток Арсенал НО-11 21098

      Набор отверток Арсенал НО-11 21098

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130690
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.06
      Габариты, мм
      		330x269x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток Арсенал НО-11, 21098 состоит из 5 крестовых и 6 шлицевых отвёрток, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. В состав набора входят отвертки следующих размерностей (шлицевые: 3.0х75; 4.0x75; 5.5x125; 6.5x150; 65x38; 8.0x175; крестовые: 0x75; 1x75; 2x100; 2x38; 3x150). Каждая отвёртка оснащена эргономичной двухкомпонентной рукояткой с отверстием для подвеса и стержнями из хромованадиевой стали.

        Преимущества:

        • Набор состоит из 12 отверток;
        • Рабочая сторона выполнена из полированного хрома;
        • Рукоятки отвёрток имеют противоскользящее покрытие.