Преимущества:

Набор состоит из 12 отверток;

Рабочая сторона выполнена из полированного хрома;

Рукоятки отвёрток имеют противоскользящее покрытие.

Набор отверток Арсенал НО-11, 21098 состоит из 5 крестовых и 6 шлицевых отвёрток, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. В состав набора входят отвертки следующих размерностей (шлицевые: 3.0х75; 4.0x75; 5.5x125; 6.5x150; 65x38; 8.0x175; крестовые: 0x75; 1x75; 2x100; 2x38; 3x150). Каждая отвёртка оснащена эргономичной двухкомпонентной рукояткой с отверстием для подвеса и стержнями из хромованадиевой стали.