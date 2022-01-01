Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008
Арт. ombratools_2575
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.83
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Габариты, мм
|300x180x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор отверток ROUND GRIP 8 предметов Ombra 975008 предназначен для длительного использования за счет применения легированных сталей и специальных антикоррозионных технологий.
Особенности и преимущества:
- Применяются со всеми видами крепежа, имеющего врутренний рабочий профиль РН (крест) и SL (шлиц прямой).
- Удобная подложка для хранения и переноски набора.
- Двухкомпонентные рукоятки отверток Ombra ROUND GRIP 975008 выполнены из маслобензостойких материалов, что предотвращает скольжение инструмента в руках.
Комплектация:
- Отвертки Шлиц прямой - 4 шт.: SL8х150 мм., SL6х100 мм., SL5х75 мм., SL6х38 мм.
- Отвертки Phillips (крест) - 4шт.: PH№3х150 мм., РН№2х100 мм., РН№1х75 мм., РН№2х38 мм.