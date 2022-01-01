Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008

Описание:

Набор отверток ROUND GRIP 8 предметов Ombra 975008 предназначен для длительного использования за счет применения легированных сталей и специальных антикоррозионных технологий.

Особенности и преимущества:

Применяются со всеми видами крепежа, имеющего врутренний рабочий профиль РН (крест) и SL (шлиц прямой).

Удобная подложка для хранения и переноски набора.

Двухкомпонентные рукоятки отверток Ombra ROUND GRIP 975008 выполнены из маслобензостойких материалов, что предотвращает скольжение инструмента в руках.

Комплектация: