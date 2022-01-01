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Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008
    Арт. ombratools_2575
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008
      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008
      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008

      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 8 предметов, 975008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2575

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.83
      Габариты, мм
      		300x180x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток ROUND GRIP 8 предметов Ombra 975008 предназначен для длительного использования за счет применения легированных сталей и специальных антикоррозионных технологий.

        Особенности и преимущества:

        • Применяются со всеми видами крепежа, имеющего врутренний рабочий профиль РН (крест) и SL (шлиц прямой).
        • Удобная подложка для хранения и переноски набора.
        • Двухкомпонентные рукоятки отверток Ombra ROUND GRIP 975008 выполнены из маслобензостойких материалов, что предотвращает скольжение инструмента в руках.

        Комплектация:

        1. Отвертки Шлиц прямой - 4 шт.: SL8х150 мм., SL6х100 мм., SL5х75 мм., SL6х38 мм.
        2. Отвертки Phillips (крест) - 4шт.: PH№3х150 мм., РН№2х100 мм., РН№1х75 мм., РН№2х38 мм.