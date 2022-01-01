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Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
Найти аналог
Отвертки
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
    Арт. ombratools_2574
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
    Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006

      Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2574

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.73
      Габариты, мм
      		300x140x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор отверток Ombra ROUND GRIP 975006 состоит из шести предметов и применяется для работы с различными видами крепежа, имеющим рабочий профиль РН (крест) и SL (шлиц прямой). 

        Особенности и преимущества:

        • Стержень, закрепленный в рукоятке, изготовлен из хромованадиевой стали.
        • Рабочие части закалены и намагничены.

        Комплектация:

        1. Отвертки шлиц прямой SL8х150 мм., SL6х100 мм., SL5х75 мм.: 3 шт.
        2. Отвертки Phillips (крест) PH№3х150 мм., РН№2х100 мм., РН№1х75 мм.: 3 шт.