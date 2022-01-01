Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006

Описание:

Особенности и преимущества:

Стержень, закрепленный в рукоятке, изготовлен из хромованадиевой стали.

Рабочие части закалены и намагничены.

Комплектация:

Отвертки шлиц прямой SL8х150 мм., SL6х100 мм., SL5х75 мм.: 3 шт. Отвертки Phillips (крест) PH№3х150 мм., РН№2х100 мм., РН№1х75 мм.: 3 шт.

Набор отверток Ombra ROUND GRIP 975006 состоит из шести предметов и применяется для работы с различными видами крепежа, имеющим рабочий профиль РН (крест) и SL (шлиц прямой).