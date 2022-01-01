Набор отверток стержневых OMBRA, ROUND GRIP, 6 предметов, 975006
Арт. ombratools_2574
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.73
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Габариты, мм
|300x140x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор отверток Ombra ROUND GRIP 975006 состоит из шести предметов и применяется для работы с различными видами крепежа, имеющим рабочий профиль РН (крест) и SL (шлиц прямой).
Особенности и преимущества:
- Стержень, закрепленный в рукоятке, изготовлен из хромованадиевой стали.
- Рабочие части закалены и намагничены.
Комплектация:
- Отвертки шлиц прямой SL8х150 мм., SL6х100 мм., SL5х75 мм.: 3 шт.
- Отвертки Phillips (крест) PH№3х150 мм., РН№2х100 мм., РН№1х75 мм.: 3 шт.