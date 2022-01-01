Набор стержневых отверток Thorvik Sds06bh (6 шт.)

Описание:

Особенности и преимущества:

Общий вес набора невелик, что позволяет переносить его без дополнительного снаряжения.

Намагниченные наконечники и стержни из хромванадиевого сплава делают инструмент надежным при работах любой сложности.

Удобная рукоятка.

Высокое качество Thorvik SDS06BH.

Комплектация:

Отвертки SL 3, 5, 6. Отвертки PH 0, 1, 2. Упаковка.

Набор стержневых отверток с крепежной планкой Thorvik SDS06BH 6 предметов 52291 удобен для использования, хранения и транспортировки из-за крепежной планки.