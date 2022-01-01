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Набор стержневых отверток Thorvik Sds06bh (6 шт.)
Найти аналог
Отвертки
    Набор стержневых отверток Thorvik Sds06bh (6 шт.)
    Арт. thorvik_8520
    Набор стержневых отверток Thorvik Sds06bh (6 шт.)

      Набор стержневых отверток Thorvik Sds06bh (6 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8520

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Вес, кг
      		0.55
      Габариты, мм
      		300x220x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых отверток с крепежной планкой Thorvik SDS06BH 6 предметов 52291 удобен для использования, хранения и транспортировки из-за крепежной планки. 

        Особенности и преимущества:

        • Общий вес набора невелик, что позволяет переносить его без дополнительного снаряжения. 
        • Намагниченные наконечники и стержни из хромванадиевого сплава делают инструмент надежным при работах любой сложности.
        • Удобная рукоятка.
        • Высокое качество Thorvik SDS06BH.

        Комплектация:

        1. Отвертки SL 3, 5, 6.
        2. Отвертки PH 0, 1, 2.
        3. Упаковка.