Набор стержневых отверток Thorvik Sds06bh (6 шт.)
Арт. thorvik_8520
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.55
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Габариты, мм
|300x220x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых отверток с крепежной планкой Thorvik SDS06BH 6 предметов 52291 удобен для использования, хранения и транспортировки из-за крепежной планки.
Особенности и преимущества:
- Общий вес набора невелик, что позволяет переносить его без дополнительного снаряжения.
- Намагниченные наконечники и стержни из хромванадиевого сплава делают инструмент надежным при работах любой сложности.
- Удобная рукоятка.
- Высокое качество Thorvik SDS06BH.
Комплектация:
- Отвертки SL 3, 5, 6.
- Отвертки PH 0, 1, 2.
- Упаковка.