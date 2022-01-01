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Набор сержневых отверток Thorvik SDS06bc (6 шт.)
Найти аналог
Отвертки
    Набор сержневых отверток Thorvik SDS06bc (6 шт.)
    Арт. thorvik_8519
    Набор сержневых отверток Thorvik SDS06bc (6 шт.)

      Набор сержневых отверток Thorvik SDS06bc (6 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8519

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Вес, кг
      		0.53
      Габариты, мм
      		310x270x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых отверток на держателе Thorvik SDS06BC 6 предметов 52290 включает в себя отвертки четырех размеров. 

        Особенности и преимущества:

        • Длина стержней варьируется от 38 до 100 мм, что позволяет работать с крепежом любой сложности. 
        • Намагниченный наконечник упрощает работу с небольшими элементами. 
        • Двухкомпонентная рукоятка не скользит и обладает удобной формой.
        • Длительный срок службы.

        Комплектация:

        1. Отвертки SL 5, 6х38, 6х100.
        2. Отвертки PH 1, 2х38, 2х100.
        3. Держатель.
        4. Упаковка.