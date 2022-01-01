Набор сержневых отверток Thorvik SDS06bc (6 шт.)
Арт. thorvik_8519
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.53
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Габариты, мм
|310x270x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых отверток на держателе Thorvik SDS06BC 6 предметов 52290 включает в себя отвертки четырех размеров.
Особенности и преимущества:
- Длина стержней варьируется от 38 до 100 мм, что позволяет работать с крепежом любой сложности.
- Намагниченный наконечник упрощает работу с небольшими элементами.
- Двухкомпонентная рукоятка не скользит и обладает удобной формой.
- Длительный срок службы.
Комплектация:
- Отвертки SL 5, 6х38, 6х100.
- Отвертки PH 1, 2х38, 2х100.
- Держатель.
- Упаковка.