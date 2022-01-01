Набор сержневых отверток Thorvik SDS06bc (6 шт.)

Описание:

Особенности и преимущества:

Длина стержней варьируется от 38 до 100 мм, что позволяет работать с крепежом любой сложности.

Намагниченный наконечник упрощает работу с небольшими элементами.

Двухкомпонентная рукоятка не скользит и обладает удобной формой.

Длительный срок службы.

Комплектация:

Отвертки SL 5, 6х38, 6х100. Отвертки PH 1, 2х38, 2х100. Держатель. Упаковка.

Набор стержневых отверток на держателе Thorvik SDS06BC 6 предметов 52290 включает в себя отвертки четырех размеров.