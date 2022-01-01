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Набор стержневых отверток Thorvik Sds06cp (6 шт.)
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Отвертки
    Набор стержневых отверток Thorvik Sds06cp (6 шт.)
    Арт. thorvik_8521
    Набор стержневых отверток Thorvik Sds06cp (6 шт.)

      Набор стержневых отверток Thorvik Sds06cp (6 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8521

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Вес, кг
      		0.62
      Габариты, мм
      		330x150x60
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых отверток Thorvik SDS06CP 6 предметов 52292 состоит из крестообразных и плоских шлицевых моделей с длиной стержня от 75 до 150 мм. 

        Особенности и преимущества:

        • Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает сниженное усилие при вращении, что позволяет увеличить период непрерывной работы. 
        • Намагниченный наконечник упрощает работу с небольшими элементами.
        • Шесть отверток в наборе;
        • Длительный период эксплуатации Thorvik SDS06CP.

        Комплектация:

        1. Отвертки SL 5, 6, 8.
        2. Отвертки PH 0, 1, 2.
        3. Упаковка.