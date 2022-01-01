Набор стержневых отверток Thorvik Sds06cp (6 шт.)

Описание:

Особенности и преимущества:

Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает сниженное усилие при вращении, что позволяет увеличить период непрерывной работы.

Намагниченный наконечник упрощает работу с небольшими элементами.

Шесть отверток в наборе;

Длительный период эксплуатации Thorvik SDS06CP.

Комплектация:

Отвертки SL 5, 6, 8. Отвертки PH 0, 1, 2. Упаковка.

Набор стержневых отверток Thorvik SDS06CP 6 предметов 52292 состоит из крестообразных и плоских шлицевых моделей с длиной стержня от 75 до 150 мм.