Набор стержневых отверток Thorvik Sds06cp (6 шт.)
Арт. thorvik_8521
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.62
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Габариты, мм
|330x150x60
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых отверток Thorvik SDS06CP 6 предметов 52292 состоит из крестообразных и плоских шлицевых моделей с длиной стержня от 75 до 150 мм.
Особенности и преимущества:
- Удобная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает сниженное усилие при вращении, что позволяет увеличить период непрерывной работы.
- Намагниченный наконечник упрощает работу с небольшими элементами.
- Шесть отверток в наборе;
- Длительный период эксплуатации Thorvik SDS06CP.
Комплектация:
- Отвертки SL 5, 6, 8.
- Отвертки PH 0, 1, 2.
- Упаковка.