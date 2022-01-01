Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор стержневых отверток Thorvik Sds07co (7 шт.)
Найти аналог
Отвертки
    Набор стержневых отверток Thorvik Sds07co (7 шт.)
    Арт. thorvik_8522
    Набор стержневых отверток Thorvik Sds07co (7 шт.)

      Набор стержневых отверток Thorvik Sds07co (7 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8522

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Вес, кг
      		0.62
      Габариты, мм
      		280x150x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых отверток Thorvik SDS07CO 7 предметов 52293 включает в себя крестообразные и плоские отвертки. 

        Особенности и преимущества:

        • Длина стержня инструментов варьируется от 75 до 125 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки не скользят и снижают усилие при вращении.
        • Стержни выполнены из хромванадиевой стали, оснащены магнитными наконечниками.
        • Все отвертки изготовлены по стандарту DIN.

        Комплектация:

        1. Отвертки SL 3, 5.5, 6.5, 8.
        2. Отвертки PH 0, 1, 2.
        3. Упаковка.