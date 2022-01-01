Набор стержневых отверток Thorvik Sds07co (7 шт.)
Арт. thorvik_8522
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.62
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Габариты, мм
|280x150x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых отверток Thorvik SDS07CO 7 предметов 52293 включает в себя крестообразные и плоские отвертки.
Особенности и преимущества:
- Длина стержня инструментов варьируется от 75 до 125 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки не скользят и снижают усилие при вращении.
- Стержни выполнены из хромванадиевой стали, оснащены магнитными наконечниками.
- Все отвертки изготовлены по стандарту DIN.
Комплектация:
- Отвертки SL 3, 5.5, 6.5, 8.
- Отвертки PH 0, 1, 2.
- Упаковка.