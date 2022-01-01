Набор стержневых отверток Thorvik Sds07co (7 шт.)

Описание:

Особенности и преимущества:

Длина стержня инструментов варьируется от 75 до 125 мм. Удобные двухкомпонентные рукоятки не скользят и снижают усилие при вращении.

Стержни выполнены из хромванадиевой стали, оснащены магнитными наконечниками.

Все отвертки изготовлены по стандарту DIN.

Комплектация:

Отвертки SL 3, 5.5, 6.5, 8. Отвертки PH 0, 1, 2. Упаковка.

Набор стержневых отверток Thorvik SDS07CO 7 предметов 52293 включает в себя крестообразные и плоские отвертки.