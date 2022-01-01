Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
Арт. X16912334
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Насос Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка используется для подачи воды для полива и хозяйственных нужд. Прибор полностью погружается в колодец, водный резервуар или водоем. Забор воды - нижний, что исключает перегрев двигателя. Насос не требует ухода.
Преимущества
- Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы;
- Не требует обслуживания;
- Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка;
- Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии;
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения;
- Насос прост в использовании.