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Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
    Арт. X16912334
    Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
    Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
    Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
    Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
      Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
      Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
      Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)
      Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)

      Насос Могилев Ручеек-1М Могилев 40м. (нижний забор)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912334

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка используется для подачи воды для полива и хозяйственных нужд. Прибор полностью погружается в колодец, водный резервуар или водоем. Забор воды - нижний, что исключает перегрев двигателя. Насос не требует ухода.

        Преимущества

        • Насос с нижним забором воды - двигатель охлаждается в процессе работы;
        • Не требует обслуживания;
        • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1М 40 м, коробка;
        • Длина электрошнура составляет 40 метров, что позволяет использовать насос вдали от источника электроэнергии;
        • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения;
        • Насос прост в использовании.