Плуг Нева ПН для МК 005.08.0800

Плуг «НЕВА» навесной ПН для МК предназначен для установки на мотокультиваторы. Агрегат подходит для обработки всех типов почв. Плуг легко проникает в почву и производит полное оборачивание пахотного слоя. Однако для достижения хорошего результата агрегат необходимо правило настроить под конкретные условия работы. Правила настройки описаны в руководстве по эксплуатации. Для установки плуга на культиватор необходимо сцепное устройство «НЕВА» для МК. В целях лучшего сцепления мотокультиватора с почвой рекомендуется ставить на выходные валы редуктора колеса для пахоты. Назначение: для мотокультиваторов МК80 и МК100Р.