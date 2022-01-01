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Плуг Нева ПН для МК 005.08.0800
2 300 ₽
Плуги
    Плуг Нева ПН для МК 005.08.0800
    Арт. О00000028511
    Плуг Нева ПН для МК 005.08.0800

      Плуг Нева ПН для МК 005.08.0800

      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028511

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плуг «НЕВА» навесной ПН для МК предназначен для установки на мотокультиваторы. Агрегат подходит для обработки всех типов почв. Плуг легко проникает в почву и производит полное оборачивание пахотного слоя. Однако для достижения хорошего результата агрегат необходимо правило настроить под конкретные условия работы. Правила настройки описаны в руководстве по эксплуатации. Для установки плуга на культиватор необходимо сцепное устройство «НЕВА» для МК. В целях лучшего сцепления мотокультиватора с почвой рекомендуется ставить на выходные валы редуктора колеса для пахоты. Назначение: для мотокультиваторов МК80 и МК100Р.