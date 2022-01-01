Плуг New Sich П3-245/16

Преимущества

Качественное изготовление

Производительность до 0,1 Га/час

Прост в эксплуатации

Небольшие габариты

Плуг П3-245/16(132) для минитрактора МТЗ-132 изготовлен для осуществления пахотных работ и извлечения корнеплодов, преимущественно картофеля, из грунта. Также применяется для работ в садах и огородах, как общественного пользования, так и в частном секторе. Незаменим при проведении работ на пришкольных и приусадебных участках, в хозяйствах коммунальной формы собственности