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Плуг New Sich П3-245/16
7 650 ₽
Плуги
    Плуг New Sich П3-245/16
    Арт. О00000027458
    Плуг New Sich П3-245/16

      Плуг New Sich П3-245/16

      7 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027458

      Характеристики

      Производитель
      		Motor Sich
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      7 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плуг П3-245/16(132) для минитрактора МТЗ-132 изготовлен для осуществления пахотных работ и извлечения корнеплодов, преимущественно картофеля, из грунта. Также применяется для работ в садах и огородах, как общественного пользования, так и в частном секторе. Незаменим при проведении работ на пришкольных и приусадебных участках, в хозяйствах коммунальной формы собственности

        Преимущества

        • Качественное изготовление
        • Производительность до 0,1 Га/час
        • Прост в эксплуатации
        • Небольшие габариты