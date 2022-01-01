Плуг New Sich П3-245/16
Арт. О00000027458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип навесного оборудования
|плуг
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Количество предметов, шт
|1
- Плуг П3-245/16(132) для минитрактора МТЗ-132 изготовлен для осуществления пахотных работ и извлечения корнеплодов, преимущественно картофеля, из грунта. Также применяется для работ в садах и огородах, как общественного пользования, так и в частном секторе. Незаменим при проведении работ на пришкольных и приусадебных участках, в хозяйствах коммунальной формы собственности
Преимущества
- Качественное изготовление
- Производительность до 0,1 Га/час
- Прост в эксплуатации
- Небольшие габариты