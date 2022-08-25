Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)

Преимущества

Удобны в использовании

Надежная конструкция

Качественное исполнение

Оптимальная передача усилия на режущие грани

Различная область применения

Ножницы по металлу Jonnesway P2210A идеально подходят для разрезания металлических листов, имеющих небольшую толщину. Сделаны из инструментальной стали, что позволяет увеличить устойчивость к деформации рабочей части даже при сильных нагрузках.