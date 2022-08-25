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Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)
    Арт. jonnesway_5098
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)
    Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)

      Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5098
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Jonnesway P2210A идеально подходят для разрезания металлических листов, имеющих небольшую толщину. Сделаны из инструментальной стали, что позволяет увеличить устойчивость к деформации рабочей части даже при сильных нагрузках.

        Преимущества

        • Удобны в использовании
        • Надежная конструкция
        • Качественное исполнение
        • Оптимальная передача усилия на режущие грани
        • Различная область применения