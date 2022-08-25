Ножницы по металлу Jonnesway P2210A (10", прямой рез)
Арт. jonnesway_5098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|прямой
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу Jonnesway P2210A идеально подходят для разрезания металлических листов, имеющих небольшую толщину. Сделаны из инструментальной стали, что позволяет увеличить устойчивость к деформации рабочей части даже при сильных нагрузках.
Преимущества
- Удобны в использовании
- Надежная конструкция
- Качественное исполнение
- Оптимальная передача усилия на режущие грани
- Различная область применения