Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)

Преимущества

Малый вес

Кованые лезвия из хромованадиевой стали

Замок для блокировки нажатия

Ножницы по металлу правого реза 10" Jonnesway P2010R (P2010R) обеспечивают легкую работу по разрезу металлических материалов. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный захват инструмента. Рабочая поверхность выполнена из закаленной стали, что увеличивает срок службы инструмента.