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Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)
5.0
1
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Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)
    Арт. jonnesway_5095
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)

      Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5095
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		правый
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу правого реза 10" Jonnesway P2010R (P2010R) обеспечивают легкую работу по разрезу металлических материалов. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный захват инструмента. Рабочая поверхность выполнена из закаленной стали, что увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Кованые лезвия из хромованадиевой стали
        • Замок для блокировки нажатия