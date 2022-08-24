Ножницы по металлу Jonnesway P2010R (10", правый рез)
Арт. jonnesway_5095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|правый
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Ножницы по металлу правого реза 10" Jonnesway P2010R (P2010R) обеспечивают легкую работу по разрезу металлических материалов. Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежный захват инструмента. Рабочая поверхность выполнена из закаленной стали, что увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Малый вес
- Кованые лезвия из хромованадиевой стали
- Замок для блокировки нажатия