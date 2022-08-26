Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)
Арт. jonnesway_5096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|прямой
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
Ножницы по металлу прямого реза 250 мм Jonnesway P2010SA оснащены лезвиями, которые выполнены из кованой хромованадиевой стали. Нескользящие рукоятки обеспечивают надежный хват и упрощают работу.
Преимущества
- Малый вес
- Лезвия имеют зазубрены на конце для качественного разреза металла
- Прорезиненные рукоятки обеспечивает надежный хват и предотвращают проскальзывание ножниц по металлу прямого реза 10" Jonnesway P2010S (P2010SA)
- Кованые лезвия из хромованадиевой стали
- Наличие замка для блокировки нажатия