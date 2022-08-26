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Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)
    Арт. jonnesway_5096
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)

      Ножницы по металлу Jonnesway P2010S (10", прямой рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5096
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ножницы по металлу прямого реза 250 мм Jonnesway P2010SA оснащены лезвиями, которые выполнены из кованой хромованадиевой стали. Нескользящие рукоятки обеспечивают надежный хват и упрощают работу.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Лезвия имеют зазубрены на конце для качественного разреза металла
        • Прорезиненные рукоятки обеспечивает надежный хват и предотвращают проскальзывание ножниц по металлу прямого реза 10" Jonnesway P2010S (P2010SA)
        • Кованые лезвия из хромованадиевой стали
        • Наличие замка для блокировки нажатия