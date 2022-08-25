Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)

Преимущества

Кованые лезвия из хромованадиевой стали

Малый вес

Замок для блокировки нажатия

Ножницы по металлу левого реза 10" Jonnesway P2010L (P2010LA) обеспечивают качественный рез металлических материалов. Отверстие на рукоятке позволяет компактно хранить инструмент на крючке. Лезвия выполнены из хромованадиевой стали и обеспечивают долгий срок службы.