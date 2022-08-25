Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)
Арт. jonnesway_5094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|левый
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Ножницы по металлу левого реза 10" Jonnesway P2010L (P2010LA) обеспечивают качественный рез металлических материалов. Отверстие на рукоятке позволяет компактно хранить инструмент на крючке. Лезвия выполнены из хромованадиевой стали и обеспечивают долгий срок службы.
Преимущества
- Кованые лезвия из хромованадиевой стали
- Малый вес
- Замок для блокировки нажатия