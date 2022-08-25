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Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)
    Арт. jonnesway_5094
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)
    Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)
      Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)

      Ножницы по металлу Jonnesway P2010L (10", левый рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5094
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		левый
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу левого реза 10" Jonnesway P2010L (P2010LA) обеспечивают качественный рез металлических материалов. Отверстие на рукоятке позволяет компактно хранить инструмент на крючке. Лезвия выполнены из хромованадиевой стали и обеспечивают долгий срок службы.

        Преимущества

        • Кованые лезвия из хромованадиевой стали
        • Малый вес
        • Замок для блокировки нажатия