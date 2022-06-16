Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
Арт. О00000013131
Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
Арт. О00000013131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу 250 мм, прямой рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/1 легко справляются с листовым металлом. Изделие оснащается двухкомпонентными рукоятками с упорами для пальцев.Это исключает скольжение и повышает эффективность работы.