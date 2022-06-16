Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
5.0
2
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
    Арт. О00000013131
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1
      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1

      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу 250 мм, прямой рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/1 легко справляются с листовым металлом. Изделие оснащается двухкомпонентными рукоятками с упорами для пальцев.Это исключает скольжение и повышает эффективность работы.