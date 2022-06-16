Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., прямой рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/1

Ножницы по металлу 250 мм, прямой рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/1 легко справляются с листовым металлом. Изделие оснащается двухкомпонентными рукоятками с упорами для пальцев.Это исключает скольжение и повышает эффективность работы.