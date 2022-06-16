Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2

Ножницы по металлу 250 мм, правый рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/2 используются при работах различной сложности. Инструмент оснащается удобными рукоятками с упорами для пальцев и фиксатором для лезвий, который делает транспортировку более безопасной.