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Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
    Арт. О00000013301
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
    Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2

      Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013301
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		правый
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу 250 мм, правый рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/2 используются при работах различной сложности. Инструмент оснащается удобными рукоятками с упорами для пальцев и фиксатором для лезвий, который делает транспортировку более безопасной.