Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
Арт. О00000013301
Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., правый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/2
Арт. О00000013301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|правый
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу 250 мм, правый рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/2 используются при работах различной сложности. Инструмент оснащается удобными рукоятками с упорами для пальцев и фиксатором для лезвий, который делает транспортировку более безопасной.