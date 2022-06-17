Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., левый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/3

Ножницы по металлу 250 мм, левый рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/3 - удобный инструмент, приспособленный для продолжительной работы. Рукоятки из двухкомпонентного материала оснащаются упором для пальцев, что полностью исключает скольжение.