Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., левый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/3
Арт. О00000013345
Ножницы по металлу Вихрь (250 мм., левый рез, двухкомпонентные рукоятки) 73/10/8/3
Арт. О00000013345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|левый
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу 250 мм, левый рез, двухкомпонентные рукоятки Вихрь 73/10/8/3 - удобный инструмент, приспособленный для продолжительной работы. Рукоятки из двухкомпонентного материала оснащаются упором для пальцев, что полностью исключает скольжение.